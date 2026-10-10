Бен Ходжес: НАТО не выдержит и одной воздушной атаки, которые каждый день видит Киев

Бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес, если бы вернулся на должность, в первую очередь, проверил бы, «выдержит ли НАТО столкновение с реальностью», в чём лично он не уверен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Лучше сидеть под...
- «Лучше сидеть под...
- «Лучше сидеть под...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым