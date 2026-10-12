Сборная России планирует сыграть в ретро-форме в память о Симоняне

Российский футбольный союз (РФС) хочет посвятить памяти легенды отечественного футбола Никиты Симоняна ближайший домашний матч сборной России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Твери простилис...
- «Двойные стандарт...
- ВС России за неде...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым