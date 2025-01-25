Абсолютно один в один так было и с "беженцами" у нас в Калуге. Очень возмущались, что их поселили в пионерлагерь. Пьянство, приставания к девчонкам, не работали, постоянные драки. А пособия были больше, чем наши зарплаты -зачем работать-то?

Вера смелых

Ну, вот, а депутаты Затулин, Барыгин, ой, простите, Делягин и " православный" олигарх Малофеев , пардон, жопу рвут за то, что Шереметьево надо отменить, и пускать попертых из Европки хохлов! Ждуны уже на нашей, вроде бы, территории, и они не просто злобно ворчат, а жгут пшеницу в полях, ставя увеличительные стекла, передают сведения ВСУкам, и так далее. А тут прибудут те, кто за халявой прерывается... им пенсии нужны, маткапитал тоже, и будьте уверены - они это из горла вырвут!. Сертификаты они получали, потом квартиры продавали ,и ехали в Европу. Там пособия , и работать не надо было. А ведь не зря там пригрелась Монтяниха со своим кублом! Там пан Кофман русне фиги кажет.. Короче, Усраину придётся выводить из этих территорий так, чтобы не укрепилась там Усраина-2.