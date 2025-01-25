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Ждуны Донбасса

Ждуны Донбасса

Вас не удивляет, что многие «воякы» различных украинских нацбатов родом из Донецка, Луганска, Харькова, Мариуполя? Меня — очень.

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Комментарии
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А
Александр24
Абсолютно один в один так было и с &quot;беженцами&quot; у нас в Калуге. Очень возмущались, что их поселили в пионерлагерь. Пьянство, приставания к девчонкам, не работали, постоянные драки. А пособия были больше, чем наши зарплаты -зачем работать-то?
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9 час.
Катерина
Можно  подумать,  что  у  нас  сегодня  под  себя   не  гребут...
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5 час.
Вера смелых
Ну, вот, а депутаты Затулин, Барыгин, ой, простите, Делягин и &quot; православный&quot; олигарх Малофеев  , пардон, жопу рвут за то, что Шереметьево надо отменить, и пускать попертых из Европки  хохлов!  Ждуны уже на нашей, вроде бы, территории, и они не просто злобно ворчат, а жгут пшеницу в полях, ставя увеличительные стекла, передают сведения ВСУкам, и так далее. А тут прибудут те, кто за халявой  прерывается... им пенсии нужны, маткапитал тоже, и будьте уверены - они это из горла вырвут!. Сертификаты они получали, потом квартиры продавали ,и ехали в Европу. Там пособия , и работать не надо было.  А ведь не зря там пригрелась Монтяниха со своим кублом! Там пан Кофман русне  фиги кажет..   Короче, Усраину придётся выводить  из этих территорий так, чтобы не укрепилась там Усраина-2.
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21 мин.

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