Айзат Мингазов: «Многие думают, что арабская каллиграфия — это 2D. А она трехмерная»

Молодой художник-каллиграф Айзат Мингазов, выиграв несколько конкурсов по каллиграфии и отметившись заметными граффити в городах Татарстана, в 2017 году уехал в Стамбул и с тех пор учится за границей, совмещая учебу с постоянным движением по миру под девизом «хәрәкәттә – бәрәкәт».