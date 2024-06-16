НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

2 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Ребров
    «Он без еды и вод...
  • Сергей Федотов
    Извиняюсь уточнить, а татар/шматар могут писать по-русски? Без всяких разных - width="1170" /> <figcaption> <p>Игорь ...«Это подарок амер...
  • Сергей Федотов
    Однако, статья выдержана в стиле "Все татары, кроме я". Автор хоть сам-то перечитывал, что тут напрудил? Теги, слэши ...Самые масштабные ...

Айзат Мингазов: «Многие думают, что арабская каллиграфия — это 2D. А она трехмерная»

Айзат Мингазов: «Многие думают, что арабская каллиграфия — это 2D. А она трехмерная»

Молодой художник-каллиграф Айзат Мингазов, выиграв несколько конкурсов по каллиграфии и отметившись заметными граффити в городах Татарстана, в 2017 году уехал в Стамбул и с тех пор учится за границей, совмещая учебу с постоянным движением по миру под девизом «хәрәкәттә – бәрәкәт».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх