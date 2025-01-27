Определилась самая высокооплачиваемая сфера для вахтовиков

Это ремонт и отделка помещений По итогам минувшего года аналитики выявили самые высокооплачиваемые сферы деятельности для работы вахтой и самых востребованных специалистов, задействованных в этих отраслях, сообщает РИАМО со ссылкой на портал «Авито Работа».
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