Определилась самая высокооплачиваемая сфера для вахтовиков

Это ремонт и отделка помещений По итогам минувшего года аналитики выявили самые высокооплачиваемые сферы деятельности для работы вахтой и самых востребованных специалистов, задействованных в этих отраслях, сообщает РИАМО со ссылкой на портал «Авито Работа».