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Пунктуальность как норма: большинство жителей Твери никогда не опаздывают на работу

Пунктуальность как норма: большинство жителей Твери никогда не опаздывают на работу

74 % жителей Твери никогда не опаздывают на работу. Сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob провёл опрос среди экономически активного населения Твери, работающего по фиксированному графику на территории работодателя.

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