Мир кулинарии

305 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    cпасибо за хороший и вкусный рецепт!Тонкие блины на в...
  • Галина Баранова
    Вообще-то харчо варится на баранине-получается еще душистее!Суп “Харчо” с рисом.
  • Елена игрик
    Видео посмотрела, "сибас" у них. Банальный окунь у вас!)))))))) Тоже мне, "маффины" - обычный бисквит, причем не на с...Французские маффи...

Куриные наггетсы.

Куриные наггетсы.

Ингредиенты: Куриное филе – 400 г Куриные яйца – 2 шт. Панировочные сухари – 100 г Пшеничная мука – 70 г Соль по вкусу Паприка по вкусу Черный перец молотый по вкусу Растительное масло – 2 ст.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх