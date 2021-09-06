Куриные наггетсы.

Ингредиенты: Куриное филе – 400 г Куриные яйца – 2 шт. Панировочные сухари – 100 г Пшеничная мука – 70 г Соль по вкусу Паприка по вкусу Черный перец молотый по вкусу Растительное масло – 2 ст.
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