Путин: отношения России и КНДР находятся на высоком уровне

Президент России Владимир Путин заявил в телеграмме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики, что основанные на дружбе и добрососедстве отношения России и КНДР находятся на высоком уровне.
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