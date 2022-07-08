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Новый друг Волочковой заявил, что часто помогает домработнице балерины в решении бытовых вопросов

Новый друг Волочковой заявил, что часто помогает домработнице балерины в решении бытовых вопросов

Новый друг балерины Анастасии Волочковой Хан рассказал журналистам в пятницу, что когда бывает у артистки дома, иногда предлагает свою помощь ее домработнице, поскольку видит, как она устает.

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