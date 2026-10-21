Фанаты «Спартака» во время матча Фонбет Чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:0, первый период) почтили память болельщиков, погибших во время давки на стадионе «Лужники» 20 октября 1982 года.
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