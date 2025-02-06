В Новоаннинском обновят центр занятости на 9 млн рублей!? В 2025 году в районах Волгоградской области намечен масштабный ремонт в помещениях центров занятости, расположенных в райцентрах.
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В Новоаннинском обновят центр занятости на 9 млн рублей!? В 2025 году в районах Волгоградской области намечен масштабный ремонт в помещениях центров занятости, расположенных в райцентрах.