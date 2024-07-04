Политнавигатор Президента Сербии стоит критиковать за дела, а не за слова После приёма в американском посольстве в Белграде 2 июля по случаю дня независимости США президент Сербии Александр Вучич написал, что «Сербия и США – союзники в решающие исторические моменты».
Ну что же... союзник - так союзник. Сербия
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ерунду не пишите. Сербия со всех сторон зажата врагами злейшими России.У неё утерян выход к морю в связи с предательством Черногории, шавки США\Россия ей помочь не может ничем. Вот и крутится Вучич - нашим-вашим., чтобы спачсти Сербию от повторения пройденного
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5 час.
Татьяна Кибишева
Никогда не нужно забывать что мы передали Югославию, с нашего молчаливого согласия бомбили Белград и уничтожали сербов и только удачная операция по захвату аэропорта в Приштине, а только потом защита сербов в Сребренице сгладили это. Вучичу тяжело, экономически, политически он зажат и действовать прямолинейно он не может, приходится на 80% быть дипломатом и на остальное властью.
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2 час.
сергей максимов
Мало их америкосы "оплодотворяли" в 2000 ых! Пидоры добра не помнящие!
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2 час.
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