Ну что же... союзник - так союзник. Сербия

Ерунду не пишите. Сербия со всех сторон зажата врагами злейшими России.У неё утерян выход к морю в связи с предательством Черногории, шавки США\Россия ей помочь не может ничем. Вот и крутится Вучич - нашим-вашим., чтобы спачсти Сербию от повторения пройденного

Татьяна Кибишева

Никогда не нужно забывать что мы передали Югославию, с нашего молчаливого согласия бомбили Белград и уничтожали сербов и только удачная операция по захвату аэропорта в Приштине, а только потом защита сербов в Сребренице сгладили это. Вучичу тяжело, экономически, политически он зажат и действовать прямолинейно он не может, приходится на 80% быть дипломатом и на остальное властью.