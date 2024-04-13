Microsoft начала тестировать рекламу в меню “Пуск” для Windows 11

Microsoft объявила о запуске тестирования рекламы в меню “Пуск” для операционной системы Windows 11. Компания планирует использовать раздел “Рекомендуемые”, который обычно отображает рекомендации по файлам, для предложения приложений из Microsoft Store.
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