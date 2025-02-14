«Плотину у островка на Верхних прудах» в Екатерининском парке решили сохранить

Работы разрешено проводить до 31 мая 2026 года ГАТИ выдала ордер на проведение работ на объекте культурного наследия федерального значения Государственного музея-заповедника «Царское Село», а именно, специалисты приняли решение - сохранить «Плотину у островка на Верхних прудах» в Екатерининском парке.