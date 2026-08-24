Нижегородский авиазавод «Сокол» принимает круглый стол по малой авиации

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Филиал Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) — Нижегородский авиационный завод «Сокол» стал площадкой для проведения круглого стола по вопросам развития малой авиации, организованного Минпромторгом России.
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