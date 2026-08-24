Ростех
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ростех

149 подписчиков

Нижегородский авиазавод «Сокол» принимает круглый стол по малой авиации

Нижегородский авиазавод «Сокол» принимает круглый стол по малой авиации

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Филиал Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) — Нижегородский авиационный завод «Сокол» стал площадкой для проведения круглого стола по вопросам развития малой авиации, организованного Минпромторгом России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии