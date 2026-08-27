Расим Галямов освободил место директора «Омский электромеханический завод» под внука Антропенко Бывший министр экономики Омской области Расим Галямов отработал в должности директор «ОМЗ» около двух лет.
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Расим Галямов освободил место директора «Омский электромеханический завод» под внука Антропенко Бывший министр экономики Омской области Расим Галямов отработал в должности директор «ОМЗ» около двух лет.
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