В столкновении с автобусом в Петрозаводске погиб человек, пятеро получили травмы

Еще пять человек получили травмы. Вечером 31 октября в Петрозаводске произошло серьезное ДТП. Как рассказали в МВД Карелии, около 22:40 водитель «Хендай Солярис» при движении по улице Правды не справился с управлением, в результате чего произошёл занос транспортного средства, а затем столкновение с автобусом.