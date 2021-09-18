США назвали Францию союзником после отзыва ее посла из Вашингтона

Рixabay Власти США понимают решение Франции отозвать для консультаций посла из Вашингтона. Кроме того, они продолжают находиться в тесном контакте с французской стороной, заявила представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.
Рixabay Власти США понимают решение Франции отозвать для консультаций посла из Вашингтона. Кроме того, они продолжают находиться в тесном контакте с французской стороной, заявила представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.
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