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США назвали Францию союзником после отзыва ее посла из Вашингтона

США назвали Францию союзником после отзыва ее посла из Вашингтона

Рixabay Власти США понимают решение Франции отозвать для консультаций посла из Вашингтона. Кроме того, они продолжают находиться в тесном контакте с французской стороной, заявила представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

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