Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР

Сегодня Китай успешно укрепляет свои позиции на мировой арене и играет важную роль в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня, отметил президент Владимир Путин, обращаясь к председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия со дня образования республики.