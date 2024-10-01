Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР

Сегодня Китай успешно укрепляет свои позиции на мировой арене и играет важную роль в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня, отметил президент Владимир Путин, обращаясь к председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия со дня образования республики.
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