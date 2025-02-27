История создания новых моделей

Грузовой транспорт и спецтехника находят обширное применение в различных отраслях. Они используются в сельском хозяйстве, в сфере добычи полезных ископаемых, при вывозе мусорных отходов и перевозках топлива, а также во множестве других областей профессиональной деятельности человека.
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