Шестеркин и Панарин из «Рейнджерс» признаны 1-й и 2-й звездами победного матча с «Коламбусом»

В НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке уверенно обыграл «Коламбус» — 6:2. Хозяева сразу ушли в отрыв – 3:0 после 8 минут игры, причем одну из шайб забросил Владимир Тарасенко.
Популярные статьи
- «Пошли бы вы со своими критериями допуска!» В России жестко реагируют на рекомендации МОК
- МОК вынес окончательный вердикт по поводу России на Олимпиаде! Но стоит ли ехать на таких условиях в Париж-2024?
- 318 фехтовальщиков написали письмо в МОК и FIE. Они протестуют против возвращения России на мировую арену
Свежие комментарии