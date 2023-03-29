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Шестеркин и Панарин из «Рейнджерс» признаны 1-й и 2-й звездами победного матча с «Коламбусом»

Шестеркин и Панарин из «Рейнджерс» признаны 1-й и 2-й звездами победного матча с «Коламбусом»

В НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке уверенно обыграл «Коламбус» — 6:2. Хозяева сразу ушли в отрыв – 3:0 после 8 минут игры, причем одну из шайб забросил Владимир Тарасенко.

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