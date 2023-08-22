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Владелец «Сиксерс» Харрис о ситуации с Харденом: «Работаем над тем, чтобы каждая из сторон была удовлетворена»

Владелец «Сиксерс» Джош Харрис прокомментировал ситуацию с защитником Джеймсом Харденом, просьба которого на обмен из клуба до сих пор не была удовлетворена.

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