❗️Момент удара дрона-камикадзе "Лютый" ВСУ по 37-этажному ЖК «Лазурные небеса» в Казани и его последствия.
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❗️Момент удара дрона-камикадзе "Лютый" ВСУ по 37-этажному ЖК «Лазурные небеса» в Казани и его последствия.
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