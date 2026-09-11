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Научный парадокс раскрыли в Lancet: активный образ жизни не всегда защищает от деменции

Научный парадокс раскрыли в Lancet: активный образ жизни не всегда защищает от деменции

Поддержание физической активности рекомендуется для защиты мозга от старения, но имеет значение, что это за активность, выяснили ученые.

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