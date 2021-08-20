Депутаты от фракции ЛДПР внесут законопроект о надбавке к пенсии для работающих ветеранов села

Глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал действующие ограничения, согласно которым фиксированная выплата к страховой пенсии касается только неработающих пенсионеров, "абсурдом, который нужно устранить" Здание Государственной думы РФ © Сергей Фадеичев/ТАСС Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов в пятницу внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий право на повышенную фиксированную выплату к пенсии для работающих пенсионеров - ветеранов сельского хозяйства.