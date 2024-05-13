Клаксон
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Клаксон

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Ferrari SF90 получил новый обвес

Ferrari SF90 получил новый обвес

Стремясь выделиться среди любителей тюнинга, американская фирма 1016 Industries обновила свой карбоновый обвес для подключаемого гибридного спорткара Ferrari SF90, призванный сделать его более «гоночным».

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Эльдар Алиев
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