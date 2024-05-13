Ferrari SF90 получил новый обвес

Стремясь выделиться среди любителей тюнинга, американская фирма 1016 Industries обновила свой карбоновый обвес для подключаемого гибридного спорткара Ferrari SF90, призванный сделать его более «гоночным».
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