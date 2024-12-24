Выглядит пророчески: какой мистический след нашли в смерти Яниса Тиммы

Бывший муж певицы Анны Седоковой найден мертвым в одном из хостелов Москвы. Что стало причиной трагедии? И как Янис Тимма провел свои последние минуты? Правда ли баскетболист свел счеты с жизнью? Что за улики следователи обнаружили в его телефоне? И какие шокирующие подробности брака раскрыла сама певица? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».