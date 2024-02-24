Владелец «Виннипега» о спаде посещаемости: «Долго так не может продолжаться. НХЛ обращает на это внимание и задает вопросы»

Число владельцев абонементов на матчи «Джетс» за последние три года сократилось с 13 до 9,5 тысяч. Арена клуба вмещает 15 225 зрителей, это самый низкий показатель в НХЛ, если не считать временную арену «Аризоны».
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