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Царьград

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Забайкальская детская больница получила оборудование на 288 млн рублей

Забайкальская детская больница получила оборудование на 288 млн рублей

Забайкальская краевая детская клиническая больница закупила высокотехнологичное оборудование на 286,3 миллиона рублей в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства».

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