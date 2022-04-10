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Ланс Стролл: «Не понимаю, за что получил штраф. Стюарды принимают много забавных решений»

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл высказал недовольство штрафом на Гран-при Австралии. На 39 круге Ланса обогнал гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас, однако на рестарте после режима виртуальной машины безопасности Стролл вернул позицию.

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