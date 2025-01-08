Нилов: У правительства есть право на дополнительную индексацию пенсий в феврале

Пенсионеры в России могут получить повышенные пенсии в феврале, если инфляция по итогам 2024 года окажется выше прогнозируемой, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Российской газетой".