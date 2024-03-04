В бундестаге потребовали отправить в отставку главу Минобороны ФРГ

Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON В немецкой партии "Альтернатива для Германии" хотят потребовать от канцлера ФРГ Олафа Шольца отправить в отставку главу Минобороны Бориса Писториуса после утечки разговора высокопоставленных офицеров, обсуждавших план нападения на Крымский мост с использованием ракет Taurus.