В бундестаге потребовали отправить в отставку главу Минобороны ФРГ

Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON В немецкой партии "Альтернатива для Германии" хотят потребовать от канцлера ФРГ Олафа Шольца отправить в отставку главу Минобороны Бориса Писториуса после утечки разговора высокопоставленных офицеров, обсуждавших план нападения на Крымский мост с использованием ракет Taurus.
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