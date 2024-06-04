Ежедневная ходьба сохраняет стабильное давление и нормальную работу сердца

О пользе ежедневной ходьбы сообщили медики.Ежедневные пешие прогулки в быстром темпе не только поддерживают тело в форме, но и укрепляют сердечно-сосудистую систему и снижает риск развития гипертонии и диабета.
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