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Ежедневная ходьба сохраняет стабильное давление и нормальную работу сердца

Ежедневная ходьба сохраняет стабильное давление и нормальную работу сердца

О пользе ежедневной ходьбы сообщили медики.Ежедневные пешие прогулки в быстром темпе не только поддерживают тело в форме, но и укрепляют сердечно-сосудистую систему и снижает риск развития гипертонии и диабета.

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