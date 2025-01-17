Здравствуйте! Хочу поделиться своей историей и, возможно, получить совет. Я в браке уже четыре года, у нас двое маленьких детей.
Когда работа против семейных отношений
Комментарии
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ВераВерная
А жена у вас что - владелица заводов и пароходов? Она-то что так за свою работу цепляется? Детки совсем маленькие - сиди дома, занимайся. А то вы в браке 4 года, двое детей, а она уже из декрета сорвалась. Ей бы радоваться, что муж на вахте хорошие деньги в семью зарабатывает, а она ваш выход на работу предательством посчитала. Совсем дура что ли?
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1 д.
Элеонора Коган
Детишек устройте в садик и спокойно работайте. А жена могла бы и дома посидеть.
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12 час.
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