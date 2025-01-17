Когда работа против семейных отношений

ВераВерная

А жена у вас что - владелица заводов и пароходов? Она-то что так за свою работу цепляется? Детки совсем маленькие - сиди дома, занимайся. А то вы в браке 4 года, двое детей, а она уже из декрета сорвалась. Ей бы радоваться, что муж на вахте хорошие деньги в семью зарабатывает, а она ваш выход на работу предательством посчитала. Совсем дура что ли?