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«Ценные» иностранные специалисты в пустой мечети: как в Пыть-Яхе накрыли беглых преступников и нелегалов

«Ценные» иностранные специалисты в пустой мечети: как в Пыть-Яхе накрыли беглых преступников и нелегалов

Очередной рейд в Ханты-Мансийском автономном округе вскрыл тревожную деталь современной миграционной реальности.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Gennady Sokolovsky
Gennady Sokolovsky

Блд, сколько уже можно писать и говорить...
Эти тараканы у себя накосячат и - в Россию, подальше, на Севера, где этнические "опг" пышным цветом.
Когда там, на Северах, накосячат - бегут по своим кишлакам, в горы.
Туда-сюда.

Профиль пользователя Андрей Павлов
Андрей Павлов

Пещерный капитализм не для России. Сожрет он ее. Сиюминутная выгода от мигрантов застилает глаза правителям-временщикам. Будущее государства их не волнует. А вот личное будущее, да в какой-нибудь "цивилизованной" стране НАТО, волнует, и они за время нахождения во власти его обеспечивают.

Профиль пользователя Горыныч
Горыныч

На грузовиках их ещё возить, при топливном кризисе то. Есть такие вагоны, скотовозы называются. Погрузить поплотнее, и на родину, в кишлак. Можно в ноябре, а лучше в декабре. И никаких печек или согревающих предметов!

Профиль пользователя Валентина Шеренговская
Валентина Шеренговская

ХМАО оккупировали знатно. Недаром там был гражданин, входящий во власть, который прямо говорил, что ХМАО - часть Узбекистана. Такими темпами заселения и нереагирования властей, они скоро попытаются объявить о своей автономии.