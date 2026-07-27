Косметолог объяснила, как утренний самомассаж убирает носогубные складки

Вместо инъекций и аппаратной косметологии — пара минут перед зеркалом утром. Врач-косметолог Екатерина Крутикова объясняет растущую популярность самомассажа: по словам эксперта, эта простая техника помогает вернуть коже тонус и сделать носогубные складки менее выраженными.
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