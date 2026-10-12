Щербет из печёной тыквы с белым бульоном и апельсиновым льдом

Этот щербет строится не на фруктовом пюре, а на мягкой овощной основе: тыкву запекают до сладости, затем коротко уваривают с белым бульоном, апельсиновым соком и небольшим количеством мёда.
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