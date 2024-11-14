В мэрии назвали статистику смертельных ДТП с самокатами

В Екатеринбурге не собираются запрещать самокаты, как в Перми. Администрация и сервисы кикшеринга пойдут по пути совершенствования правил, несмотря на большое количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, проблемами с парковкой и другими сложностями.
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