В мэрии назвали статистику смертельных ДТП с самокатами

В Екатеринбурге не собираются запрещать самокаты, как в Перми. Администрация и сервисы кикшеринга пойдут по пути совершенствования правил, несмотря на большое количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, проблемами с парковкой и другими сложностями.