Тот хочет отправить английских военных на Украину, что говорит о его безумии. Член Совета Федерации Алексей Пушков указал на то, что каждый глава военного ведомства у британцев еще более кровожадно настроен, чем предыдущий.
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