Психолог Роман Цветков: как понять, что у вашего мужчины есть связь на стороне

Первое, на что стоит обратить внимание, – изменения в его графике и привычках. Если мужчина внезапно начал задерживаться на работе, ездить в "неожиданные" командировки или посещать новые, ранее не интересовавшие его мероприятия, это может быть тревожным звоночком.
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