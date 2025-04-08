Психолог Роман Цветков: как понять, что у вашего мужчины есть связь на стороне

Первое, на что стоит обратить внимание, – изменения в его графике и привычках. Если мужчина внезапно начал задерживаться на работе, ездить в "неожиданные" командировки или посещать новые, ранее не интересовавшие его мероприятия, это может быть тревожным звоночком.