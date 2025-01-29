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Петербургский дневник

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Опекунов инвалидов с детства освободят от транспортного налога в Петербурге

Опекунов инвалидов с детства освободят от транспортного налога в Петербурге

Законопроект о новой налоговой льготе поддержал ЗакС Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 30 января, проголосовали за отмену транспортного налога для одного из опекунов инвалидов с детства, если тот владеет машиной с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, либо выпущенный более 15 лет назад.

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