ГД обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

В Госдуме России обсудят отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этой новости информировал спикер ГД Вячеслав Володин, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на его публикацию в соцсети.
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