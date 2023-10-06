ГД обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

В Госдуме России обсудят отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этой новости информировал спикер ГД Вячеслав Володин, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на его публикацию в соцсети.