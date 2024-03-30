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Петербургский дневник

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Русский музей представил шедевры на первой планшетной выставке в Белоруссии

Русский музей представил шедевры на первой планшетной выставке в Белоруссии

Ценителям искусства помогут технологии дополненной реальности Выставка открылась в преддверии Дня единения народов Белоруссии и России в Национальном художественном музее Республики Беларусь, сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

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