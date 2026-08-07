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«Лос-Анджелес» выведет 11-й номер Копитара из обращения и установит статую в его честь. Форвард выиграл два Кубка Стэнли и провел в клубе все 20 сезонов в НХЛ

«Лос-Анджелес» выведет из обращения игровой номер нападающего Анже Копитара . Это произойдет перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Кингс» и « Монреалем », который состоится 24 февраля 2027 года.

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