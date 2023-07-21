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СКР: в Нижнем Тагиле на территории колонии обрушилась крыша, есть погибшие

СКР: в Нижнем Тагиле на территории колонии обрушилась крыша, есть погибшие

В Нижнем Тагиле в четверг, 20 июля, днём на территории исправительной колонии № 5 ГУФСИН по Свердловской области произошло обрушение крыши цеха.

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