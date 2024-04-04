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«Покупать не будем». Россияне заметили рекордный рост цен на технику

«Покупать не будем». Россияне заметили рекордный рост цен на технику

С 1 апреля из-за новых правил беспошлинного ввоза импортных товаров россияне заметили значительное повышение цены на технику от зарубежных производителей, таких как Apple, Samsung, Sony, Razer, Dyson и Logitech, сообщает PRIMPRESS.

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