«Покупать не будем». Россияне заметили рекордный рост цен на технику

С 1 апреля из-за новых правил беспошлинного ввоза импортных товаров россияне заметили значительное повышение цены на технику от зарубежных производителей, таких как Apple, Samsung, Sony, Razer, Dyson и Logitech, сообщает PRIMPRESS.
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