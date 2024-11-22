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«Семьдесят метров до свободы» Трое опасных преступников сбежали из знаменитой «Бутырки». Как они ушли по ее подземельям?

«Семьдесят метров до свободы» Трое опасных преступников сбежали из знаменитой «Бутырки». Как они ушли по ее подземельям?

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых необычных делах пожизненно осужденных в России. Пожизненный срок в стране отбывают больше тысячи заключенных: в основном это маньяки и террористы, но есть среди них осужденные, чьи истории по-своему уникальны.

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