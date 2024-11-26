Рогов: боевые действия в Курахово перекинулись в районы многоэтажной застройки

Взятие города позволит ВС РФ продвигаться дальше Продвижение российской армии в Курахово на западе ДНР, за освобождение которого идут ожесточенные бои, продолжается, боевые действия перекинулись в районы многоэтажной застройки, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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