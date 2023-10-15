А знаете, от чего меня каждый раз начинает коробить? Оттого, что различные патриотические движения, группы или отдельные блогеры-патриоты начинают врать и нагнетать эмоции.
Не ищите врагов в Центробанке и правительстве – их там нет!
Комментарии
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андрей картаев
автор хорошо жопу лижет может скоро наградят
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17 час.
ИП
Иван Петров
Это получается коль набиулина выполняет команды президента, и курс доллара идёт вверх и приводит к обнищанию населения, это всё промахи президента, которого оправдывают переводя все стрелки на набиулину ?!
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14 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Борзописец маладес, ах красава, т. е. усе по плану буржуинов... Не виноватая я... Он сам меня назначил... А мы то, как будто и не знали...
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6 час.
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