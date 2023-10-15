Не ищите врагов в Центробанке и правительстве – их там нет!

Это получается коль набиулина выполняет команды президента, и курс доллара идёт вверх и приводит к обнищанию населения, это всё промахи президента, которого оправдывают переводя все стрелки на набиулину ?!

YYYYYYY XXXXXXX

Борзописец маладес, ах красава, т. е. усе по плану буржуинов... Не виноватая я... Он сам меня назначил... А мы то, как будто и не знали...