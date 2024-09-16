Соловьёв опроверг задержание командира Эрнеста и Гудвина с позывным "Злой"

Сообщается, будто его задержали сотрудники военной контрразведки, но журналист Владимир Соловьёв опроверг эти сведенияВ Сети распространилась информация, якобы при попытке выезда из зоны СВО был задержан врио командира 87-го МСП 1-й бригады 51-й общевойсковой армии ВС России полковник Игорь Пузик с позывным "Злой".
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