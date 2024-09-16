Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 612 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    Вот. В. Краснодаре там. Разобрались. Как. Надо. И. С. таджиками. И. чеченами. Сидят. В. Подвале. Остальные человек 1...Следком нагрянул ...
  • Юрий Зубрин
    Совсем ЕБАНУЛСЯ "бухгалтер"!Если ВСУ ударят п...
  • Владимир Елкин
    А абрамовичи эту айдар-мразь отправили в Турцию на отдых, да ещё и подарили по смартфону! С такими "олигархами" Росси..."За 10 дней должн...

Соловьёв опроверг задержание командира Эрнеста и Гудвина с позывным "Злой"

Соловьёв опроверг задержание командира Эрнеста и Гудвина с позывным "Злой"

Сообщается, будто его задержали сотрудники военной контрразведки, но журналист Владимир Соловьёв опроверг эти сведенияВ Сети распространилась информация, якобы при попытке выезда из зоны СВО был задержан врио командира 87-го МСП 1-й бригады 51-й общевойсковой армии ВС России полковник Игорь Пузик с позывным "Злой".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх